Ремонт Дома культуры в Умбе планируется завершить к концу сентября

Основное здание районного Дома культуры городского поселения Умбы введено в эксплуатацию в 1981 году. За последние годы при поддержке правительства Мурманской области в этом культурном учреждении был проведён ряд ремонтных работ, а также мероприятий по укреплению материально-технической базы.

Напомним, что в прошлом году во время оперативного совещания правительства Мурманской области глава региона Андрей Чибис поставил ряд задач по итогам рабочей поездки в Умбу. Отметив большое количество мероприятий, проведённых за прошедший период по обустройству районного Дома культуры, губернатор поручил министерству культуры региона в 2022 году произвести необходимые работы по фасаду и внутренним помещениям.

В ходе рабочей поездки в Терский район заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева ознакомилась с ходом выполнения поручений главы региона. Так, сейчас проводятся работы по устройству вентилируемого фасада, а также модернизации сразу нескольких помещений внутри Дома культуры. В соответствии с задачей, поставленной Андреем Чибисом, красочное изображение, которое нанесено на стену учреждения, останется на прежнем месте.

На устройство вентилируемого фасада здания, а также проведение ремонтных работ в Доме культуры Умбы в 2022 году выделено более 20 млн рублей из регионального и местного бюджетов. Запланированная реновация завершится до конца сентября.

На данный момент в основном здании Дома культуры, а также в его филиалах в посёлке Умба и селе Оленица занимается 685 человек. В прошлом году коллектив учреждения и его посетители приняли участие в 360 массовых мероприятий. Районный Дом культуры – активный участник конкурсных отборов на выделение федеральной субсидии проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

Стараниями коллектива ДК, а также с участием его творческих объединений проводятся крупные мероприятия, привлекающие не только жителей старинного поморского поселения, но и гостей из других регионов страны. Одним из ярких примеров стал межрегиональный фольклорный фестиваль «Беломорье», прошедший в минувшие выходные.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, развитие инфраструктуры и повышение транспортной доступности, реализуемые при поддержке правительства Мурманской области, в Терском районе ещё больше повышают интерес к прекрасным местам и привлекают в регион туристов из разных уголков страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/