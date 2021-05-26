Ремонт дорог идёт полным ходом

В Мурманске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от проспекта Героев-североморцев до дома №10 по улице Адмирала флота Лобова.

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений проконтролировал ход ремонтных работ на объекте.

– К выполнению ремонта подрядная организация приступила вовремя, – отметил Евгений Никора. – На данном участке выполнен демонтаж бортовых камней. Сейчас идут работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Будем держать на строгом контроле выполнение реконструкции дороги, предусмотренное техническим заданием.

В рамках национального проекта в 2021 году только в Ленинском административном округе областного центра планируется отремонтировать 13 участков автомобильных дорог, а в целом по Мурманску – 28.