Ремонт дорог в Мурманске: общественный контроль в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В областном центре состоялся выезд на объекты дорожного ремонта, проводимого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, что в этом году в Мурманске по нацпроекту ремонтируется 10 участков.

Глава Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова совместно с представителями администрации города Мурманска, Управления дорожного хозяйства, а также представителями общественности – членами регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Андреем Шишко и Ольгой Калининой осмотрели участки улиц, на которых ведётся ремонт.

Так, на улице Полярные Зори - от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса продолжаются демонтажные работы, укладка основания из щебня, выравнивающего слоя покрытия тротуаров и пешеходных зон. Общий объём работ составляет около 50%.

«Мы регулярно посещаем ремонтируемые объекты и видим, что в этом сезоне работы идут активными темпами. Например, на улице Полярные Зори уже заметны масштабы запланированных изменений и значительный объём выполненных работ», - прокомментировал Андрей Шишко.

На Кольском проспекте работы близки к завершению, в полном объёме выполнена укладка асфальтобетона, устройство бортового камня, дорожники заканчивают работу над обустройством новых тротуаров, после чего приступят к озеленению и обустройству газонов.

На улице Старостина выполнено фрезерование проезжей части и тротуаров, ведётся работа по замене бортового камня. По итогам работ будет произведена замена верхнего слоя асфальтобетона, устройство новых пешеходных ограждений, установка металлического перильного ограждения, устройство водоотводного лотка, а также восстановление газонов с посевом трав.

На проезде Связи также в активной фазе ведутся работы. Выполнены все демонтажные работы. Близки к завершению работы по устройству тротуаров и пешеходных зон.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549273/#&gid=1&pid=3