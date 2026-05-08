Ремонт дорог в Мурманске: общественный контроль в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в областном центре состоялся выезд на объекты дорожного ремонта, проводимого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, что в этом году в Мурманске по нацпроекту ремонтируется 13 участков.

Заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, глава Мурманска Иван Лебедев совместно с представителями общественности – главой регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максимом Сахневичем и депутатом Мурманской областной Думы, членом фракции «Единая Россия» Евгением Тарбаевым осмотрели участки улиц, на которых ведутся ремонтные работы.

«В этом году работы ведутся, как и в прошлые периоды, по трем направлениям: президентский нацпроект «Инфраструктура для жизни», народная программа «На Севере – жить!» и программа реновации ЗАТО. Работами охвачены все муниципалитеты. В этом году по нацпроекту ремонтируется 13 региональных объектов и 13 участков улично-дорожной сети в Мурманске, по народной программе «На Севере – жить!» в Мурманске – 16 объектов и 73 объекта в остальных муниципальных образованиях региона. Погода позволила выйти на объекты чуть раньше. Контракты заключили до 1 апреля, и до начала мая некоторые подрядчики приступили к работам», – прокомментировала Юлия Полиэктова.

В летний период запланировано проведение работ по ремонту улиц Юрия Гагарина и Павлика Морозова. Общая протяженность участков ремонта составит порядка 2 км: предусмотрена замена бортового камня, ремонт люков, укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, в том числе тротуарных ступеней, а также устройство ограждений и наземной тактильной плитки в местах пешеходных переходов.

«Сейчас на объектах ведется демонтаж и устройство бортового камня. Стараемся, чтобы всё сделали с опережением, чтобы в этом году дискомфорта было как можно меньше. Следим за тем, чтобы тротуары ремонтировали по очереди: сначала одну сторону, потом другую. Дорожная кампания стартовала неплохо, темп есть, с подрядчиками проблемных вопросов нет. Синхронизация с сетевыми организациями проработана заранее», – уточнил Иван Лебедев.

«Очень важно, что в первую очередь ремонтируют социально значимые дороги. Например, улица Юрия Гагарина ведёт к детскому саду №73. А на улице Павлика Морозова находятся школа №26, детский сад №57, Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова и областная детская больница. Ремонт этих дорог напрямую связан с безопасностью и комфортом наших детей и доступностью медицинской помощи», – отметил Максим Сахневич.

