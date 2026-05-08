День Победы — главный праздник для трёх из четырёх россиянДетям войны в Мурманской области увеличили выплаты ко Дню Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.05.26 11:30

Ремонт дорог в Мурманске: общественный контроль в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в областном центре состоялся выезд на объекты дорожного ремонта, проводимого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, что в этом году в Мурманске по нацпроекту ремонтируется 13 участков.

Заместитель губернатора – министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, глава Мурманска Иван Лебедев совместно с представителями общественности – главой регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максимом Сахневичем и депутатом Мурманской областной Думы, членом фракции «Единая Россия» Евгением Тарбаевым осмотрели участки улиц, на которых ведутся ремонтные работы.

«В этом году работы ведутся, как и в прошлые периоды, по трем направлениям: президентский нацпроект «Инфраструктура для жизни», народная программа «На Севере – жить!» и программа реновации ЗАТО. Работами охвачены все муниципалитеты. В этом году по нацпроекту ремонтируется 13 региональных объектов и 13 участков улично-дорожной сети в Мурманске, по народной программе «На Севере – жить!» в Мурманске – 16 объектов и 73 объекта в остальных муниципальных образованиях региона. Погода позволила выйти на объекты чуть раньше. Контракты заключили до 1 апреля, и до начала мая некоторые подрядчики приступили к работам», – прокомментировала Юлия Полиэктова.

В летний период запланировано проведение работ по ремонту улиц Юрия Гагарина и Павлика Морозова. Общая протяженность участков ремонта составит порядка 2 км: предусмотрена замена бортового камня, ремонт люков, укладка асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, в том числе тротуарных ступеней, а также устройство ограждений и наземной тактильной плитки в местах пешеходных переходов.

«Сейчас на объектах ведется демонтаж и устройство бортового камня. Стараемся, чтобы всё сделали с опережением, чтобы в этом году дискомфорта было как можно меньше. Следим за тем, чтобы тротуары ремонтировали по очереди: сначала одну сторону, потом другую. Дорожная кампания стартовала неплохо, темп есть, с подрядчиками проблемных вопросов нет. Синхронизация с сетевыми организациями проработана заранее», – уточнил Иван Лебедев.

«Очень важно, что в первую очередь ремонтируют социально значимые дороги. Например, улица Юрия Гагарина ведёт к детскому саду №73. А на улице Павлика Морозова находятся школа №26, детский сад №57, Мурманский многопрофильный центр имени Н.И. Пирогова и областная детская больница. Ремонт этих дорог напрямую связан с безопасностью и комфортом наших детей и доступностью медицинской помощи», – отметил Максим Сахневич.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567282/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)hh.ru выяснил, что хотят прокачать мурманчане: цифровые навыки и работа в «1С» лидируют, но выбор сильно зависит от пола, возраста
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Нюрнбергский процесс». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, репчатый лук и морковь-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Состоялось очередное заседание рабочей группы по вопросам взаимодействия с управляющими компаниями-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять