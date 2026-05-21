Ремонт дорог в Мурманске: общественный контроль в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Вчера в Мурманске состоялся выезд на объекты дорожного ремонта. Участие приняли заместитель губернатора — министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, глава Мурманска Иван Лебедев, а также общественные контролеры Народного фронта и «Единой России».

В 2026 году в областном центре в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» ремонтируется 13 участков. Работы охватывают ключевые магистрали и проезды с высокой интенсивностью движения.

Основное внимание в ходе выезда уделено ул. Академика Книповича, где в летний период запланирован ремонт двух участков.

Первый объект осмотра – участок от улицы Полярные Зори до Радищева протяженностью 0,74 километра. Здесь работы развернуты по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчикам предстоит заменить бортовой камень, отремонтировать люки и полностью обновить асфальт: более 10,4 тысячи квадратных метров на проезжей части и почти 2,9 тысячи — на тротуарах, включая ступени. Кроме того, на участке смонтируют 134 погонных метра ограждений, искусственную дорожную неровность и тактильную плитку у пешеходных переходов. Сейчас объект на стадии демонтажа, его техническая готовность более 20%.

Второй участок — от улицы Шмидта до проспекта Ленина. Его протяженность почти в два раза меньше — 0,31 километра. Ремонт стартовал 16 мая и выполняется в рамках народной программы «На Севере — Жить!». Здесь дорожникам предстоит обновить 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна и 2,8 тысячи квадратных метров тротуаров, заменить бордюры и люки, а также установить ограждения и тактильную плитку. Сейчас готовность объекта оценивается порядка 10%, ведутся демонтажные работы.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на данный момент работы идут в соответствии с графиком, а выявленные в ходе выездных проверок замечания, в основном касающиеся вывоза мусора, переданы подрядчикам для оперативного устранения.

