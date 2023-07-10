Ремонт дорог в Мурманске проходит на 11 участках

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в областном центре будет отремонтировано 18 участков дорог общей протяженностью 14,3 км. В настоящее время работы на 100% выполнены на трёх участках (ул. Планерная, ул. Карла Маркса, ул. Шмидта), ещё на 11 они продолжаются.

Как сообщает администрация города Мурманска, на Верхнеростинском шоссе (от просп. Героев-североморцев до ул. Старостина) выполнены работы по демонтажу бортового камня, ограждений, фрезерованию покрытия проезжей части, устройству выравнивающего слоя. Ведутся работы по монтажу бортового камня, устройству щебеночного основания и тротуаров.

На улице Алексея Хлобыстова (от просп. Героев-североморцев до ул. Свердлова) выполнены работы по фрезерованию покрытия проезжей части, устройству выравнивающего слоя, демонтажу бортового камня; ведутся работы по восстановлению колодцев, монтажу бортового камня, разборке покрытия тротуаров.

Ремонт дороги на улице Челюскинцев (от ул. Карла Либкнехта до пр. Серпантин) начался недавно. Демонтажные работы проходят в ночное время, чтобы исключить транспортные заторы.

На шести участках дорог в Мурманске работы практически завершены: просп. Кольский (от ул. Капитана Пономарева до ул. Морской); ул. Шевченко (от просп. Кольского до дома №36а по ул. Шевченко); ул. Старостина (от ул. Приозерной до ул. Мира); проезд от дома №88 по ул. Александра Невского до ул. Кирпичной; ул. Советская жилой район Росляково; ул. Молодёжная жилой район Росляково.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25313&page=1