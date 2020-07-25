Ремонт дорог в Мурманске взят на особый контроль

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова совместно с министром транспорта и дорожного хозяйства региона Артёмом Гришиным, представителями городского заказчика, областной Думы и Общероссийского народного фронта проконтролировали ход работ по ремонту улично-дорожной сети столицы Заполярья, производимых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Комиссия вчера проинспектировала наиболее проблемные объекты, сроки производства работ на которых не соответствуют утвержденным графикам. Подрядная организация столкнулась с непредвиденными трудностями, связанными с системой проложенных коммуникаций. Как подчеркнула заместитель губернатора, в будущем в преддверии старта дорожного сезона необходимо комплексно взаимодействовать с сетевыми организациями, чтобы сведения были достоверны и точны. Для оперативного исправления существующей ситуации на следующей неделе городской заказчик выдаст подрядчику новые решения, предварительно согласовав их с ресурсниками.

«Реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманске – одна из наиболее приоритетных наших задач на сегодняшний день, – отметила Оксана Астахова. – Будем активно контролировать все процессы вместе с городскими коллегами, депутатским корпусом и ОНФ, чтобы все было выполнено своевременно, как и поручено губернатором. Укладка асфальта должна производиться в благоприятную погоду, сроки остаются прежние – 1 сентября».

Как отметили в ходе совещания, важно оперативно прорабатывать сложные моменты с подрядчиками для своевременного решения проблем, чтобы избежать затягивания сроков и ухудшения качества новых дорог.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области