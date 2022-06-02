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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.22 12:00

Ремонт дорожных объектов в Апатитах планируется завершить досрочно

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин проконтролировал ход ремонта дорожных объектов в Апатитах.

Совместно с начальником компании «Мурманскавтодор» Владиславом Алиевым он осмотрел автоматический пункт весового и габаритного контроля на 24-м километре автоподъезда к Апатитам. Здесь работы завершены на 99%, система подключена, осталось нанести дорожную разметку. Комплекс должны ввести в эксплуатацию до 15 июня. Министр поручил подрядчикам привести в порядок прилегающую территорию и убрать мусор.

Также Артём Гришин осмотрел ремонты в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»: автоподъезд к Апатитам (км 0 - км 28) и автодорогу Апатиты – Кировск (км 0 - км 13).

На автоподъезде к Апатитам в этом сезоне в планах привести в нормативное состояние порядка 10 км дороги на участках км 2+725 – км 5+205 и км 20+000 – км 27+350. Подрядчик работает с опережением графика, в планах завершить работы уже к 15 июля. В настоящий момент производится фрезерование покрытия, оно выполнено уже на 40%. Артём Гришин обратил особое внимание подрядчика на необходимость сокращения сроков между фрезерованием и укладкой асфальта.

На одной из самых загруженных дорог области Апатиты – Кировск подрядчик в минимальные сроки произвел работы по укладке верхнего слоя дорожной одежды. В результате будет приведено в нормативное состояние 5 километров дороги. В настоящее время ведётся планировка обочин с добавлением материала, и в ближайшее время подрядчик приступит к нанесению разметки. Объект будет сдан досрочно, до 1 июля.

Ремонт данных объектов был начат в 2021 году опережающими темпами. Также опережающими темпами в прошлом году были выполнены работы на объектах дорожного нацпроекта: объездная автомобильная дорога к Апатитам и автодорога Кировск – Коашва.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, хорошо зарекомендовало себя покрытие проезжей части новым типом асфальта – А16ВН. Сейчас подрядчики доделывают обочины и приступают к нанесению разметки. Гарантийный срок на верхний слой покрытия составляет 4 года. По итогам реализации объектов 2021 года замечания отсутствуют.

Также министр осмотрел городские улицы, ремонт которых проводился в прошлом году с участием областного финансирования. Отдельное внимание уделили ул. Ленина: здесь в прошлом году проведен ремонт участка дороги, а в этом году будут отремонтированы и тротуары.   

В 2022 году в Апатитах планируется отремонтировать 7 улиц. Подрядчик уже приступил к работам на улицах Лесная, Ферсмана и в межквартальном проезде по улицам Московская - Северная.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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