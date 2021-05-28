Ремонт двух дорог в Коле планируется завершить уже в мае

Накануне министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин провёл объезд площадок выполнения дорожных работ в городе Кола в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В объезде принял участие глава администрации Кольского района Александр Лихолат и профильные специалисты.

В городе на данный момент выполняются работы на 6 объектах из 7, запланированных на 2021 год. Общая протяженность ремонтируемых дорог – около 2,5 км .

Процент выполнения ремонта на улице Миронова и на проезде от проспекта Защитников Заполярья, 30 вдоль школы-интерната уже достиг 90%. Здесь выполнена фрезеровка старого асфальтобетонного покрытия, старый бордюрный камень заменен на новый, а также завершен ряд других работ. В конце недели при сохранении благоприятной погоды будет уложен новый асфальт.

«Работы в Коле ведутся с опережением, – подытожил Артем Гришин. – Первые два объекта будут сдаваться 31 мая. Ещё четыре дороги уже находятся в работе, хотя по графику ремонт здесь должен был начаться только 1 июня. Сейчас мы видим, что степень их готовности достаточно высокая».