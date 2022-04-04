Ремонт фасадов детской поликлиники в Мурманске завершается

В Мурманске в рамках госпрограммы «Здравоохранение» завершается капитальный ремонт фасадов зданий городской детской поликлиники №1. Ход работ на объекте проверила министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«На сегодняшний день завершается работы по монтажу вентилируемых фасадов. Перед этим их утеплили и закрыли ветрозащитой. Колористическое решение – светлый фасад с цветными блоками, а на торцах здания аппликация в виде бабочек и эмблемы поликлиники. Сейчас завершается монтаж кассет, облицовка цоколя и входных групп искусственным камнем. Техническая готовность объектов – порядка 80%. Мы понимаем, что ремонт – это всегда неудобства. Просим мурманчан еще немного потерпеть и дать нам возможность закончить работы», – отметила Ирина Вабищевич.

Как сообщает региональное Министерство строительства, заведующая Мурманской городской детской поликлиники №1 Екатерина Сулима отметила, что несмотря на то, что фасад ещё в лесах, юные пациенты уже оценили его новый облик.

Фото: https://gov-murman.ru