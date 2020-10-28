Ремонт квартир для мурманчан прождолжается

В рамках работы по обеспечению горожан благоустроенным жильем завершается капитальный ремонт десяти квартир в доме № 35 по улице Аскольдовцев.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и депутат Мурманской областной Думы Андрей Чернев проконтролировали выполнение работ.

– Обеспечение горожан комфортным жильем – одна из приоритетных задач муниципалитета, – отметил Андрей Сысоев. – Помимо строительства социальных домов, приобретения жилья на вторичном рынке и ремонта пустующих муниципальных квартир в Мурманске работает программа перевода нежилых помещений в жилые. Это позволяет решать жилищную проблему с наименьшими потерями для городского бюджета, а также существенно экономить время.

В целом на объекте уже выполнены все технически сложные работы. Строители заменили кровлю и смонтировали систему водоотвода, выполнили перепланировку помещений, установили оконные и дверные блоки, уложили новые полы, модернизировали все инженерные сети. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой квартир.

– Это уникальный проект для Мурманска. Одно из помещений выполнено с учетом нужд маломобильных групп населения, – прокомментировал Андрей Чернев. – В следующем году в новые квартиры будут переселены горожане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

За время реализации городских программ по переселению в Мурманске новое жилье получили около 4,5 тысячи человек.