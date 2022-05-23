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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.22 15:30

Ремонт квартир и ванной под ключ

Когда возникает проблема ремонта квартиры под ключ, то лучшим выходом станет обращение к профессиональной организации. При этом можно быть уверенным в качестве выполнения работ любой сложности. Важно заранее определится со своими предпочтениями при отделочных работах будь то ванная, кухня или комнаты.

Особенности современного ремонта

В первую очередь стоит подготовить план ремонта.

Он базируется на следующих факторах:

  • Идея для нового дизайна интерьера, составленная самостоятельно или при помощи специалиста.
  • Подготовка необходимых ресурсов для изменений помещений или придания ему нового характера.
  • Заказ требуемого объёма материалов.
  • Когда речь идет о простой переклейке обоев и смене плинтусов это не самое трудное дело. Вначале ремонтных действий приоритетом становится работа с коммуникациями.
  • На чем акцентируется внимание в первую очередь:
  • Электромонтаж. В старых домах или квартирах электропроводку следует заменить на современную. Разработанная много лет назад она не готова к высокому энергопотреблению, генерируемому электроприборами и освещением. Это может привести к отключающимся пробкам и возгоранию при перегреве. При проектировании совершенно нового освещения стоит учитывать популярные в настоящее время галогенные светильники и светодиодные лампы. Размещенные в натяжном потолке или в стандартных люстрах, они не только прекрасно освещают интерьер, но и придают комнате модный стиль.
  • Ремонт отличная возможность, например, заменить радиатор на новый — более эффективный, или установить инновационный обогреватель, который позволит существенно снизить счета за отопление.
  • Также стоит установить принудительную систему вентиляции, чтобы обеспечить поступление свежего воздуха в помещение.

После данных мероприятий профессионалы приступают конкретно к отделочным работам.

Ремонт ванной комнаты

По статистике ремонтные действия в санузле считаются наиболее затратными.

Что включает современный ремонт ванной комнаты под ключ:

  • Новое дизайнерское решение. Специалисты компании «СТРОЙДИЗАЙН» разработаю наилучшую функциональную планировку.
  • Следующий этап – все необходимые сантехнические работы, т.е. замена труб, установка шлангов подключения к стиральной машине, а также видимых невооруженным глазом элементов, таких как: смеситель для душа ванной или над умывальником.
  • Подготовка поверхности под новую плитку. Избавление от старых стеновых покрытий. Это очень трудоёмкая и непростая работа. Важно не повредить трубы, канализационные стояки и электропроводку.
  • Далее следует эффективному покрытие поверхности. Производится покраска стен или облицовка плиткой.
  • Установка ванны или душевого поддона и умывальника. Фурнитуру выбираем согласно нового стиля интерьера.
  • Ремонт заканчивается нанесением силикона там, где это необходимо, затиркой межплиточного пространства, а также покупкой декоративных элементов.

Сложный процесс лучше доверить опытным сотрудникам компании «СТРОЙДИЗАЙН».

 

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