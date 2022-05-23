Мурманская область. Арктика (16+)23.05.22 15:30
Ремонт квартир и ванной под ключ
Когда возникает проблема ремонта квартиры под ключ, то лучшим выходом станет обращение к профессиональной организации. При этом можно быть уверенным в качестве выполнения работ любой сложности. Важно заранее определится со своими предпочтениями при отделочных работах будь то ванная, кухня или комнаты.
Особенности современного ремонта
В первую очередь стоит подготовить план ремонта.
Он базируется на следующих факторах:
- Идея для нового дизайна интерьера, составленная самостоятельно или при помощи специалиста.
- Подготовка необходимых ресурсов для изменений помещений или придания ему нового характера.
- Заказ требуемого объёма материалов.
- Когда речь идет о простой переклейке обоев и смене плинтусов это не самое трудное дело. Вначале ремонтных действий приоритетом становится работа с коммуникациями.
- На чем акцентируется внимание в первую очередь:
- Электромонтаж. В старых домах или квартирах электропроводку следует заменить на современную. Разработанная много лет назад она не готова к высокому энергопотреблению, генерируемому электроприборами и освещением. Это может привести к отключающимся пробкам и возгоранию при перегреве. При проектировании совершенно нового освещения стоит учитывать популярные в настоящее время галогенные светильники и светодиодные лампы. Размещенные в натяжном потолке или в стандартных люстрах, они не только прекрасно освещают интерьер, но и придают комнате модный стиль.
- Ремонт отличная возможность, например, заменить радиатор на новый — более эффективный, или установить инновационный обогреватель, который позволит существенно снизить счета за отопление.
- Также стоит установить принудительную систему вентиляции, чтобы обеспечить поступление свежего воздуха в помещение.
После данных мероприятий профессионалы приступают конкретно к отделочным работам.
Ремонт ванной комнаты
По статистике ремонтные действия в санузле считаются наиболее затратными.
Что включает современный ремонт ванной комнаты под ключ:
- Новое дизайнерское решение. Специалисты компании «СТРОЙДИЗАЙН» разработаю наилучшую функциональную планировку.
- Следующий этап – все необходимые сантехнические работы, т.е. замена труб, установка шлангов подключения к стиральной машине, а также видимых невооруженным глазом элементов, таких как: смеситель для душа ванной или над умывальником.
- Подготовка поверхности под новую плитку. Избавление от старых стеновых покрытий. Это очень трудоёмкая и непростая работа. Важно не повредить трубы, канализационные стояки и электропроводку.
- Далее следует эффективному покрытие поверхности. Производится покраска стен или облицовка плиткой.
- Установка ванны или душевого поддона и умывальника. Фурнитуру выбираем согласно нового стиля интерьера.
- Ремонт заканчивается нанесением силикона там, где это необходимо, затиркой межплиточного пространства, а также покупкой декоративных элементов.
Сложный процесс лучше доверить опытным сотрудникам компании «СТРОЙДИЗАЙН».
Комментарии
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