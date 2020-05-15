Ремонт модельной библиотеки идёт по графику

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверили ход ремонтных работ в библиотеке на проспекте Ленина, 94.

После проведения ремонта модельная библиотека будет оснащена новейшим мульти, медиа оборудованием, современными компьютерами и даже информационно-коммуникационным роботом.

– Практика создания интеллект-центров, где можно не только почитать книгу, но и интересно провести время в Мурманске, существует уже более десяти лет. На базе филиалов интеллект-центра на улице Шабалина, 59 и Баумана, 24 первыми в России уже открыты модельные библиотеки. Они оснащены самым современным мультимедийным оборудованием – рассказал Андрей Сысоев.

– Ремонтные работы идут по графику. Контракты о поставке оборудования заключены, подрядчик работает – отметил Евгений Никора, поблагодарив правительство Мурманской области за финансовую поддержку.

В библиотеке уже демонтированы стены и полы, разобраны потолки. На сегодняшний день идут работы по заливке и выравниванию полов, стены оштукатурены и подготовлены к дальнейшей отделке, проводится новая электропроводка, заменяются трубы водоснабжения.

Мурманск – один из немногих городов в России, где существует сеть из восемнадцати информационных интеллект-центров, открытых на базе библиотек. Мурманский дизайн-проект «Доброжелательная библиотека» стал одним из пяти победителей конкурса национального проекта «Культура».

Более 100 тысяч жителей города посещают библиотеки, в том числе детские.