Ремонт мурманских дворов продолжается

В Мурманске в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжают преображаться придомовые и общественные территории. Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил, как выполняется благоустройство двора на улице Героев Рыбачьего.

– На данный момент объект не вызывает беспокойства, всё идёт по графику. Двор этот достаточно крупный, и объем работ, соответственно, большой, – рассказал Евгений Никора. – В результате общественных обсуждений были внесены небольшие изменения в проект. По просьбам жильцов близлежащих домов тут появятся новые лестницы и будет увеличена площадь асфальтирования тротуаров.

Обновят покрытие проезжей части, тротуаров и автостоянок, также появятся новые зелёные зоны. Двор будет оснащен современными системами наружного освещения. Установят новые скамейки и урны. Во дворе появятся три детские площадки и спортивный комплекс с оборудованием, соответствующим всем современным требованиям безопасности.

Также в этом году в рамках реализации приоритетного проекта отремонтируют 11 дворов и обновят три общественные территории. Это зеленая зона вдоль улицы Капитана Копытова, территория озера Ледового и Аллея Полярной дивизии по проспекту Героев-североморцев.