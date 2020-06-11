Ремонт на финишной прямой

Глава ЗАТО Владимир Евменьков проинспектировал ход реконструкции трапа на Морской, 10 – работы на объекте ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

К ремонту трапа на Морской, 10 подрядчик – ООО «Аркада» - приступил в мае, как только позволила погода. Реконструкцию проводят капитальную – лестницу возводят заново.

- По оценке специалистов, износ конструкции составлял 90%, в негодность пришли деревянные настил и металлическое основание. Сейчас все работы практически завершены, срок сдачи объекта – 1 июля. Осталось покрасить перила, провести асфальтирование у основания трапа и установить световые опоры. Взамен старых здесь появятся три торшера высотой 4 метра , - рассказал о ходе работ директор ГЦ ЖКХ Константин Ухарев.

Для Североморска трапы – важная пешеходная артерия. Лестницы связывают между собой дома, улицы и даже целые районы. В ЗАТО их больше сотни, и муниципалитет уделяет особое внимание их содержанию, ремонту и безопасной эксплуатации, стараясь работать на опережение.

- Вопрос с трапами – вопрос отдельный, выведенный в важную плоскость, не менее важную, чем ремонт дорог и дворов. Такие большие лестницы, как на Морской, 10 или реконструированная в прошлом году – на Адмирала Сизова, 3–13, требуют изготовления проектно-сметной документации. Это занимает определённое время, поскольку прорабатываются вопросы нагрузок, безопасности, устойчивости и эксплуатации в зимний период. Учитывая опыт предыдущих лет, кампанию по ремонту трапов-2021 мы начинаем уже сейчас. По моему поручению специалисты ГЦ ЖКХ проводят обследование лестниц, чтобы уже в этом году понимать объём работ на следующее лето, - пояснил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Помимо капитальных работ в муниципалитете проводится и текущий ремонт трапов. В этом году уже завершена лестница на Комсомольской, 11, в планах – привести в порядок трапы около ДК «Строитель» и в районе Душенова, 8/11, разработано также несколько документаций по объектам в посёлках.