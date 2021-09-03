Ремонт на региональной дороге Кировск-Коашва из плана 2022 года в высокой степени готовности

Министр транспорта региона Артём Гришин провёл выездную проверку хода ремонтных работ на региональной дороге Кировск-Коашва в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года. В работе также приняли участие начальник «Мурманскавтодора» Владислав Алиев и глава города Кировска Вадим Турчинов.

«Подрядная организация «Мурманавтодор» досрочно приступила к выполнению выборочного ремонта на трассе в рамках контракта, заключенного с «Мурманскавтодором» – Государственным областным казенным учреждением по управлению автомобильными дорогами Мурманской области. Цена контракта составляет порядка 175 миллионов рублей. Объект в высокой степени готовности», – пояснил Артём Гришин.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на сегодня полностью завершено фрезерование покрытия, а также выполнено около 93% устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Впереди устройство обочин и нанесение горизонтальной разметки. Ожидается, что работы на объекте будут завершены в ближайшие время.