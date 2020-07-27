Ремонт образовательных учреждений областного центра идёт по графику

В Мурманске активно ведётся подготовка объектов образования к новому учебному году. Ремонтные работы охватили внутренние помещения и территорию возле учреждений.

Сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска проверили ремонт в школе № 49. Здесь уже выполнены работы по замене санузлов, ремонтируется входная группа главного входа. К осени будет заменена система отопления вестибюля и обеденного зала.

– Ремонт качественный, подрядчик обещает выполнить весь объём работ в срок, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – Очень важно создать для школьников комфортные и безопасные условия.

В прошлом году в школе № 49 был выполнен комплексный ремонт актового зала и операторского помещения, была установлена система видеонаблюдения.

Напомним, ремонтные работы охватят все образовательные учреждения областного центра.