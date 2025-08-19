Ремонт основных участков улично-дорожной сети Мурманска в высокой стадии готовности

На сегодняшний день пять ключевых участков улично-дорожной сети областного центра, обновляемых в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и губернаторского плана «На Севере — жить!», находятся в стадии высокой готовности, работы на двух — полностью завершены, отмечает администрация города Мурманска.

46715 кв. метров асфальтобетонного покрытия проезжей части и 11610 кв. метров тротуаров по улице Свердлова обновляются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На участке от проезда Михаила Ивченко до Верхне-Ростинского шоссе, включая подъезды к домам №№ 4 и 2/4 интенсивно ведутся работы: подрядчик завершает устройство бортового камня, поднимает до уровня дорожного покрытия колодцы, трудится над щебеночным основанием тротуаров.

— Особое внимание уделяем безопасности участников дорожного движения: на участке запланирована установка пешеходных ограждений и устройство искусственных дорожных неровностей, — рассказал временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

