Ремонт сегодня – спортивные победы позже

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил ход ремонтных работ в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 13.

Школа основана в 1995 году. Многие спортсмены являются неоднократными победителями и призерами региональных и всероссийских соревнований. В настоящее время в школе работают три отделения по следующим направлениям: баскетбол, греко-римская борьба и художественная гимнастика.

В учреждении выполнен косметический ремонт спортивного зала, тренерской и раздевалки. В настоящее время рабочие приступили к обновлению рекреационной зоны.

Также запланирован ремонт тренажёрного зала, замена систем вентиляции, кондиционирования и автоматической пожарной сигнализации.

– Важно, чтобы все работы были выполнены комплексно, – отметил Евгений Никора. – В следующим году необходимо запланировать благоустройство прилегающей территории.