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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.24 10:00

Ремонт школы, хоккейный корт, «Городок сказок»: губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные объекты в гарнизоне военных лётчиков Сафоново

Вчера в рамках рабочей поездки в ЗАТО Североморск губернатор Мурманской области Андрей Чибис в гарнизоне военных лётчиков Сафоново осмотрел объекты, реализованные и модернизируемые в рамках стратегического плана на «На Севере – жить» и реновации ЗАТО.

Глава региона осмотрел отремонтированную в 2023 году среднюю школу №2. Здесь выполнен капитальный ремонт кровли, фасада (с заменой окон), помещений 1-2 этажей (с заменой дверей), гардероб для детей на первом этаже, комнаты детских инициатив, спортивных раздевалок, центральной и запасной лестниц. Также выполнены работы по благоустройству территории школы: произведено асфальтирование прилегающей территории и отмостков, оборудована спортивная площадка, установлены скамейки и малые архитектурные формы, уличные флагштоки и светильники по периметру школы. В этом году в рамках проекта «Арктическая школа» отремонтировано и оснащено музейное пространство.

В 2023 году в Сафоново оборудован хоккейный корт. Проект инициирован жителями и сопровождался активным вовлечением заинтересованных лиц на всех этапах его выполнения. Успешная реализация проекта позволила создать условия для занятий спортом не только детей и молодёжи посёлка, но и всех неравнодушных жителей. Новый спортивный объект позволяет заниматься разными видами спорта, проводить хоккейные матчи разного уровня.

В 2023 году в Сафоново в рамках плана «На Севере – жить» появился «Городок сказок». Данная детская площадка стала победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Местные жители сами выбрали территорию в 2022 году. Площадка с момента открытия стала местом притяжения для жителей гарнизона.

«Гарнизоны, где живут наши военнослужащие, а также их семьи, являются безусловным приоритетом для правительства Мурманской области. Здесь служат защитники нашей Родины, многие сегодня выполняют свой долг в зоне проведения специальной военной операции. Поэтому для них, для их родных мы реализуем стратегический план «На Севере – жить» и программу реновации ЗАТО, поддержанную Президентом России Владимиром Путиным. Гарнизон преображается, и важно, что это отмечают сами жители. Главное, – определен план работы и необходимые ресурсы на ближайшие три года, а значит, Сафоново ждут новые преобразования», – подчеркнул глава региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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