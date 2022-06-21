Ремонт участка автодороги Апатиты – Кировск завершён досрочно

В настоящее время в регионе продолжается ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения, начатый опережающими темпами в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 2022.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, автомобильной дороге Апатиты – Кировск в последние годы уделяется повышенное внимание. Так, подрядной организацией ООО «Мурманавтодор» уже закончен ремонт на участке км 2+688 – км 14+314 (выборочно). Всего отремонтировано 5,2 км дорожного покрытия.

Были проведены работы по фрезерованию старого покрытия и устройству верхнего слоя покрытия с применением нового асфальта марки А16ВН, который включен в Реестр новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения. Работы завершены раньше срока.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/