Ремонт участков трассы Кола – Мурмаши планируется завершить раньше срока

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин осмотрел ход производства работ на участках трассы Кола – Мурмаши. На объекте ведутся работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В порядок будут приведены участки общей протяжённостью более 2 км . Стоимость – порядка 30 млн рублей.

На указанном участке до укладки асфальта подрядчик применил технологию холодной регенерации. Она позволяет использовать материал старого дорожного покрытия и усилить несущую способность магистрали. С помощью специализированной техники снимают разрушенное покрытие, в него добавляют необходимое количество вяжущего вещества, щебня, затем полученную смесь укладывают на дорогу в качестве основания под верхний слой нового асфальта.

«На данный момент работы идут быстрее контрактных сроков, поэтому сомнения в том, что все будет сделано вовремя нет. Нареканий к качеству у нас также не возникает, – отметил Артём Гришин. – В целом, на сегодняшний день все работы по нацпроекту под жестким контролем. По тем объектам, где возникали проблемы, есть полное понимание по исправлению ситуации. Делаем всё, чтобы к 1 сентября верхний слой асфальта был уложен на всех улицах».

Как подчеркнул министр, все необходимые выводы сделаны и будут учтены при подготовке будущего дорожного сезона.

Контроль за качеством производства работ на постоянной основе осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства, а также областные и муниципальные заказчики. Гарантийный срок на объекты ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет четыре года.