Ремонт улицы Траловой в Мурманске начнётся в этом году

Состоялся рабочий выезд заместителя главы администрации города Мурманска — председателя комитета по развитию городского хозяйства Никиты Нерубащенко и руководителя регионального исполкома Народного фронта Максима Сахневича на улицу Траловую.

Ранее Народный фронт поднял вопрос о необходимости ремонта дороги. С 2021 года этот участок находится на содержании муниципалитета. Дорога в основном используется для промышленных целей предприятиями, которые расположены на улице Траловой. Также по ней добираются до общежития студенты Мурманского арктического университета.

— Мы понимаем, что несмотря на поддерживающие работы, которые здесь проводит Управление дорожного хозяйства, с каждым годом состояние дорожного полотна ухудшается. На сегодня принято решение о начале ремонта в текущем году, — рассказал Никита Нерубащенко. — Важно отметить, что этот участок используется для проезда большого количества тяжёлого транспорта, поэтому дорога нужна основательная. Параллельно завершаем проект на важные коммуникации, в том числе ливневую канализацию, на тротуары, на освещение, планируем реализовать его в последующем периоде.

Выполнять ремонт будет ММБУ «УДХ». В этом году, благодаря поддержке губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, предприятие пополнит парк техники, что позволит проводить качественный ремонт дорог. Это два катка, гудронатор и асфальтоукладчик.

Максим Сахневич в свою очередь поднял вопрос о транспортной доступности этой территории.

— У представителей Народного фронта налажено конструктивное взаимодействие с муниципалитетом и главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным. Будем предлагать внести в проект остановку общественного транспорта, потому что она здесь напрашивается: территория развивается, а студентам и сотрудникам предприятий, которые здесь находятся, важно добраться на учебу и работу комфортно, — отметил Максим Сахневич. — И хотелось бы, чтобы наши перевозчики тоже нашли возможность возить сюда и студентов, и работников предприятий.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27218&page=1