Ремонт здания Дома культуры моряков в Мурманске запланирован на 2021 год

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса правительство региона прорабатывает необходимые решения для проведения в 2021 году комплексной реконструкции здания Дома культуры моряков. Объект культурного наследия посетила заместитель губернатора Елена Дягилева.

Проектно-сметная документация на ремонт фасада здания уже разработана и получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. На 2021 год запланированы работы по восстановлению кирпичной кладки стен, восстановлению крыльца, реставрации наружных деревянных филенчатых дверей с историческим рисунком и деревянных окон с сохранением исторической расстекловки, ремонту открытой галереи и реставрации скульптуры «Белые медведи».

Также уже объявлены конкурсные процедуры по определению поставщика работ по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию внутри здания Дома культуры моряков, для этих целей из областного бюджета выделено 10,3 млн рублей.

Общая стоимость работ по реконструкции здания, фасада и оснащению оборудованием, по предварительной оценке, составит порядка 400 млн рублей.

После реконструкции будет восстановлен исторический облик здания, учреждение адаптируют для северян с ограниченными возможностями здоровья, заменят все инженерные коммуникации, модернизируют зрительный зал и обновят звуковое и световое оборудование. Кроме того, более 200 квадратных метров модернизируют и оборудуют под новые пространства для творческого досуга – многофункциональный танцевальный зал, коворкинг-зону на чердаке, зал-конструктор на 250 мест, малый зрительный зал на 30 мест, открытые мастерские.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сейчас износ здания составляет 80%. Капитальный ремонт и реконструкция фасада, инженерных сетей и коммуникаций не производились с момента восстановления в 1953 году после разрушений в годы Великой Отечественной войны.

«Ранее региональное Министерство культуры направило заявку в Министерство культуры Российской Федерации о включении объекта в федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура». Вопрос будет рассмотрен в декабре. Если заявка будет одобрена, то мы получим федеральную субсидию в сумме 199,94 млн рублей на капитальный ремонт с частичной реконструкцией здания Дома культуры моряков», – пояснила Елена Дягилева.

Объект культурного наследия регионального значения «Здание Дома культуры моряков» построен в 1936 году, является одним из немногих зданий региона, сохранивших свой первоначальный облик, и отражает особенности архитектуры и строительства послевоенного восстановительного периода. На протяжении 84 лет успешно выполняет функции культурно-досугового центра.

В Доме культуры моряков сегодня занимаются 29 клубных формирований (более 900 человек), среди которых заслуженные коллективы народного творчества ансамбль танца «Радость» и ансамбль танца «Сполохи».