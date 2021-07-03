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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.21 13:00

Ремонтными работами в гимназии №7 Мурманска заинтересовались руководители города

Вчера руководители Мурманска посетили гимназию №7 (ул. Олега Кошевого, 12а). В настоящий момент в здании образовательного учреждения идёт ремонт танцевального зала.

Данная гимназия является самым большим по численности средним общеобразовательным учреждением региона, необходимость современного спортивного пространства здесь необходима.

За последние несколько лет в гимназии выполнены работы по ремонту туалетов, классов, производилась замена сетей освещения, водоснабжения и отопления. В прошлом году, с начала пандемии коронавируса, образовательное учреждение стало одним из первых, где появилось устройство для автоматического определения температуры тела с помощью тепловизора.

– Гимназия является культурным центром микрорайона, одними только танцами здесь занимаются почти 600 человек, поэтому ремонт, который выполняется на средства муниципалитета, полностью оправдан, – отметил глава администрации Мурманска Евгений Никора. – Мы будем и дальше развивать территорию возле учреждения. Уже есть проект, для реализации которого понадобится софинансирование, поэтому я планирую обратиться, как к губернатору Мурманской области, так и в областное правительство.

По традиции в летний период ремонтные работы затронут все образовательные учреждения областного центра.

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