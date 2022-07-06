Мурманская область. Арктика (16+)06.07.22 11:30
Ремонты зданий поликлиник в Мурманской области прошли первый этап
Продолжаются ремонты зданий поликлиник Ловозерской центральной районной больницы и Оленегорской центральной городской больницы, запланированные в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Мурманской области.
В Ловозерской ЦРБ монтируют инженерные сети, ведутся электромонтажные работы и ремонт фасада, устраивают черновые полы. На 2-м этаже штукатурят и пробивают технические отверстия. Техническая готовность объекта 7%.
Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в Оленегорской ЦГБ ремонтируют кровлю, устраивают отмостки и перегородки на 4-м этаже. Техническая готовность – 10%.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Инга
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STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
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