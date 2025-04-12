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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.25 14:00

«Ремвооружение» развивает пилотный проект по производственной аспирантуре в Мурманске

Холдинг «Ремвооружение» (входит в «РТ-Капитал» Госкорпорации «Ростех») участник пилотного проекта Минобрнауки России и «Ростеха» по производственной аспирантуре. Проект реализуется на базе «171-го отдельного конструкторско-технологического бюро» и предусматривает подготовку высококвалифицированных кадров для судостроительной и судоремонтной отраслей на территории Мурманской области.

Обучение первых аспирантов в рамках программы начнётся в сентябре этого года на базе Мурманского арктического университета. Оно будет включать теорию, научные исследования, практические занятия и работу над реальными проектами по судоремонту и развитию новых направлений. Темы диссертаций аспирантов будут связаны с прикладными задачами промышленности.

«В рамках пилотного проекта мы выстраиваем уникальную экосистему взаимодействия между образованием, наукой и производством, что позволит не только сохранить накопленный десятилетиями опыт в сфере судоремонта, но и вывести российские предприятия на новый уровень международной конкурентоспособности. В планах создать современную образовательную экосистему, где теория неразрывно связана с практикой, а выпускники получают возможность работать над реальными проектами ещё во время обучения», – отметил генеральный директор «Ремвооружение» Денис Лепешко.

Сегодня 171 ОКТБ является технологическим партнером основных судоремонтных предприятий как на территории Мурманска, так и Военно-морского флота, разрабатывая проектно-конструкторскую и технологическую документацию для ремонта, модернизации и утилизации судов и кораблей.

Образовательный проект, реализующийся при участии 171 ОКТБ станет важным шагом в развитии государственно-частного партнерства в сфере науки и образования Мурманской области и будет включать комплексную подготовку кадров для судовой отрасли по принципу непрерывного образования – «школа – вуз – предприятие».

«Направления «судоремонт» и «судостроение» входят в топ-20 профессий, которые будут востребованы в Арктике в ближайшее время, а значит, будут требовать высококвалифицированных кадров и высоко оплачиваться. Именно на них мы и делаем упор, в том числе развивая наши учреждения СПО и Мурманский арктический университет в рамках плана «На Севере – жить!», создавая образовательный кампус мирового уровня, решение о строительстве которого принял Президент России», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Первая ступень комплексной подготовки для судостроения и судоремонта будет вестись на базе инженерного класса гимназии №7 Мурманска. Школьники будут активно вовлекаться в исследовательские проекты на базе Мурманского арктического университета, что даст им возможность применять знания на практике. Обучение по обновленной программе также начнётся в сентябре.

По окончании школы и при поступлении в Мурманский арктический университет студенты продолжат обучение в рамках второй ступени программы. Начиная с четвертого курса, они получат возможность трудоустройства на предприятие. После окончания обучения в вузе смогут стать участниками пилотного проекта по производственной аспирантуре.

«Сотрудничество с образовательными учреждениями, научными организациями и промышленными компаниями позволит нам не только сохранить традиции судоремонта, но и будет способствовать развитию экономики региона, значительно повысит конкурентоспособность отечественных предприятий на международной арене, а также вернет ремонт отечественных судов в Россию, что станет значимым вкладом в укрепление позиций страны в этой отрасли», – отметил генеральный директор АО «171 ОКТБ» Анатолий Кольнер.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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