Реновации ЗАТО: в Сафоново и Североморске-3 проведут модернизацию системы теплоснабжения

Правительством Мурманской области в рамках программы реновации ЗАТО выделены дополнительные средства для проведения работ по модернизации системы теплоснабжения ЗАТО г. Североморск. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.

Мероприятия запланированы в рамках программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Мурманской области и населённых пунктов Мурманской области, в которых дислоцированы воинские формирования, за счёт средств специального казначейского кредита.

Так, в планах на текущий и будущий год у энергетиков значатся обновление сетей теплоснабжения в Сафоново и Североморск-3, капитальный ремонт на котельных ТЦ 33, 46, 269.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, в текущем году во флотской столице также запланировано крупное обновление сетей теплоснабжения – порядка 8,5 км. Работы по наиболее сложному участку на улице Полярная уже начались.

Фото: https://gov-murman.ru