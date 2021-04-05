Реновация Больничного городка имеет колоссальное значение для горожан - Татьяна Кусайко

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, сегодня был объявлен конкурс на проектирование жилого дома в рамках реновации Больничного городка в Мурманске. О первом этапе реализации крупного проекта по комплексному развитию микрорайона сообщил губернатор Андрей Чибис, открывая оперативное совещание. Согласно условиям контракта 10-этажный жилой дом на 55 квартир будет возведён на улице Павлова.

«Мы приступили к практической реализации проекта по обновлению Больничного городка. Обязательное условие – проект должен быть выполнен по самым современным технологиям с точки зрения энергосбережения», – сказал глава региона.

Мы попросили дать комментарий по этому поводу Татьяну Кусайко, сенатора от Мурманской области, которая начинала свою профессиональную деятельность именно с областной больницы: «Реновация Больничного городка имеет колоссальное значение, - считает Татьяна Алексеевна. - Сам по себе этот район замечательный, красивый, зелёный, рядом озеро».

Она отметила, что сейчас проводится работа с нуждающимися горожанами по определению предпочтений при расселении. И большинство жителей хотят остаться в этом районе, то есть, получить новое жильё именно на территории обновлённого Больничного городка.

«Отрадно, что работа уже началась», - заключила Татьяна Кусайко.

Напомним, Татьяна Кусайко - первый зарегистрированный кандидат в депутаты Госдумы восьмого созыва по Мурманскому одномандатному избирательному округу.