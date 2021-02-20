Реновация гарнизонов стартует в Печенгском округе

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, реализация принятого правительством региона Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО и населённых пунктов с дислокацией военных формирований в контексте Печенгского округа стала темой прошедшего в Заполярном совещания губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с руководством муниципалитета и командованием расположенных в округе воинских частей.

«Качество жизни тех, кто сегодня служит в Вооружённых Силах и проживает в Мурманской области, является для нас актуальнейшей темой, одним из ключевых приоритетов работы правительства Мурманской области. Мы вместе с министерством обороны и министерством развития Дальнего Востока и Арктики разработали соответствующий план мероприятий по реновации населённых пунктов, где большое присутствие военнослужащих и членов их семей. Нашу инициативу поддержал председатель правительства России. Первая очередь плана на миллиард рублей сегодня находится в стадии реализации. Очень рассчитываю на то, что, несмотря на логистические и прочие сложности, никаких сбоев здесь не произойдёт», – подчеркнул губернатор, открывая совещание.

В этом году в Печенгском округе в рамках плана стартует реконструкция пяти объектов: ДК «Восход» в Никеле, трёх зданий (в том числе спортивного центра и школы искусств с библиотекой) в посёлке Спутник и железнодорожной станции Печенга. По словам заместителя губернатора – министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского, уже заключены контракты на проектирование. Ремонтные работы должны быть завершены в течение лета. Исключение составит ДК «Восход» – его реконструкция продлится три года. Общая стоимость работ – 273 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис сообщил, что уже принято решение дополнительно оборудовать в гарнизонах шесть современных детских игровых комплексов в рамках областной программы развития комфортной городской среды. Основная задача на ближайшее будущее – строительство жилья для военнослужащих и их семей.