Реновация в ЗАТО Видяево идёт с опережением графика

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО. Вчера ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в ЗАТО Видяево проверили председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«В рамках реновации ЗАТО здесь предусмотрен капитальный ремонт 6 крыш, замена внутридомовых инженерных сетей в 4 многоквартирных домах и утепление торцов ещё трёх жилых зданий. На сегодняшний день в Видяево работы начались уже в 9 многоквартирных домах из 12 запланированных. Они не требуют реализации так называемых «мокрых» процессов и могут проводиться даже зимой. Два дома в высокой степени готовности», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

Работы в Видяево ведутся с опережением графика. По ряду домов заканчивается разработка проектов, а по большинству – документация проходит госэкспертизу.

Как сообщает региональное Министерство строительства, комплексным планом реновации ЗАТО предусмотрено 26 мероприятий на общую сумму 978 миллионов рублей. Первый этап затронет семь муниципалитетов: Североморск, Александровск, Видяево, Заозерск, Алакуртти, Оленегорск с подведомственной территорией и Печенгский район. Все мероприятия должны быть выполнены к июлю.