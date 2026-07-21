Реновация ЗАТО: до 2030 года будет реализовано ещё 148 мероприятий

Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина программа реновация ЗАТО, инициированная в 2019 году губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках народной программы «На Севере – жить!», получила ежегодное федеральное финансирование 10 млрд рублей и вышла на новый уровень. Так, до 2030 года будет реализовано ещё 148 мероприятий. Об этом вчера на еженедельном оперативном совещании у губернатора Мурманской области рассказала глава регионального Минстроя Александра Карпова.

«2 июня правительством Российской Федерации был утверждён комплексный план реновации ЗАТО на 2027 - 2030 годы. В него вошли мероприятия на общую сумму больше 35,1 млрд рублей. Как и прежде в нём нет незначимых объектов. Мы понимаем, что на уровень жизни конкретного человека влияет всё, начиная от облика подъезда, заканчивая новыми соцобъектами», - отметила Александра Карпова.

В комплексный план реновации ЗАТО на 2027-2030 годы включены строительство трёх детских садов и школы, капитальный ремонт 20 школ и двух школьных стадионов, 10 учреждений культуры и спорта и двух учреждений здравоохранения, а также 336 многоквартирных домов. Продолжится работа по строительству и ремонту объектов ЖКХ, дорог, квартир и благоустройству 29 дворов. Кроме того, планируется снести 59 зданий, выведенных из эксплуатации.

В режиме ВКС в обсуждении этого вопроса принял участие первый заместитель председателя областной Думы Владимир Мищенко.

— Реновация ЗАТО – программа, которая позволила вывести на совершенно новый уровень качество жизни военных и членов их семей. За семь лет её реализации проведена большая работа по обновлению и реконструкции социально-значимых и жилых объектов, общественных пространств, большое внимание уделено коммунальной инфраструктуре военных гарнизонов, - скзал Владимир Мищенко. - Важно, что программа затрагивает все направления жизнедеятельности, даёт возможность для обучения и саморазвития, раскрытия талантов, организации досуга жителей ЗАТО. И сейчас наши гарнизоны в этом уже соответствуют уровню больших городов. Стоит отметить, что такую высокую оценку дают и сами жители, особенно те, которые находятся здесь достаточно продолжительное время и могут увидеть происходящие изменения к лучшему. Сейчас важно уделять особое внимание эффективности использования средств, направляемых на реализацию программы, следить за качеством работ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571406/#&gid=1&pid=1