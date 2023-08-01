Реновация ЗАТО: губернатор Андрей Чибис осмотрел ряд объектов в ЗАТО Александровск

Губернатор Андрей Чибис вчера посетил ЗАТО Александровск с рабочим визитом. Глава региона осмотрел ряд объектов в населённых пунктах муниципалитета, а также провел встречу с командующим Северным флотом Александром Моисеевым и командирами частей и подразделений.

Главной темой визита стала реновация ЗАТО. В ходе своего недавнего визита в регион Президент России Владимир Путин поддержал ряд предложений по комплексному развитию инфраструктуры и жилья в население пунктах, где дислоцируются военные Северного флота и живут члены семьи их семей.

В Оленьей Губе, Снежногорске и Гаджиево глава региона посетил образовательные учреждения. В школе №280 Оленьей Губы будет проведён ремонт холла и входной группы. Ранее образовательное учреждение разработало дизайн-проект холла, который был презентован губернатору. По итогам посещения школы Андрей Чибис принял решение выделить 5 миллионов рублей на реализацию этой идеи. Ранее в образовательной организации были обновлены учебные кабинеты, коридоры, а также открыта «Точка роста».

В школе 269 Снежногорска в рамках проекта «Арктическая школа» идёт ремонт спортзала – на это учреждению выделено 5 млн рублей. Также в рамках текущих работ продолжается ремонт столовой. Работы ведутся по плану «На Севере – жить».

В гаджиевской школе 279 губернатору продемонстрировали внедренную систему контроля и управления доступом, а также учебный кабинет с ноутбуками и смарт-телевизором, закупленные по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в Полярном губернатор посетил площадь Двух Капитанов. Здесь в рамках плана «На Севере – жить» продолжается благоустройство, почти все готово для установки новой детской площадки и малых архитектурных форм.

В рамках реновации в прошлые годы в ЗАТО Александровск также проведены капремонты чаши плавательного бассейна Снежногорска, капремонт спортзала и кровли в Центре творчества и досуга Гаджиево, кровель школы №279 и гимназии в Полярном. Отремонтирован фасад и кровля Детской школы искусств в Гаджиево. Выполнены капитальные ремонты помещений Централизованной библиотечной системы муниципалитета, помещений школы искусств Снежногорска, канатной дороги на горнолыжном склоне в Полярном. Кроме того, капитально отремонтирован ряд многоквартирных домов и пустующих квартир.

«Реновация ЗАТО и населенных пунктов, где дислоцируются наши военнослужащие – важнейший проект, который планомерно реализуем уже 4 года. За это время удалось многое сделать. Сегодня в том числе посетили объекты, где уже идут работы в рамках нашего плана. В ходе своего недавнего визита Президент России Владимир Путин поддержал все наши предложения о комплексном развитии инфраструктуры и жилья в населенных пунктах, где дислоцируются военные Северного флота и живут члены их семей. План реновации охватит все сферы – здравоохранение, образование, благоустройство, строительство. Важно, чтобы обновлённые города были функционалами и удобными для жителей. А основная часть жителей ЗАТО Александровск – это семьи военнослужащих. Поэтому работаем в тесном сотрудничестве с Северным флотом, аккумулируя наши силы и возможности», – отметил глава региона.