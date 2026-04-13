Мурманская область. Арктика (16+)13.04.26 11:00

Реновация ЗАТО: Минстрой Мурманской области проконтролировал ход работ на объектах в Североморске

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной в рамках народного программы «На Севере – жить!» главой региона Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. В конце прошлой недели ход работ на объектах проверил заместитель министра строительства Мурманской области Константин Кудряшов.

«Благодаря федеральной поддержке в рамках масштабной программы реновации ЗАТО выполняется колоссальный объём работ, и, конечно же, их качество и выполнение в контрактные сроки находится на особом контроле. Не скрою, что без трудностей не обходится, в том числе сказывается и короткий строительный сезон на Крайнем Севере, однако мы постоянно совершенствуем нашу работу и меняем подход некоторых подрядчиков к ней. Нельзя забывать, что в первую очередь мы улучшаем качество жизни людей», – отметил Константин Кудряшов.

В ходе рабочей поездки представители регионального Минстроя и Фонда капитального ремонта Мурманской области осмотрели многоквартирные дома на улице Сафонова, на которых после технологического перерыва продолжается преображение фасадов. Работы выполняются по технологии «мокрого фасада» и требуют соблюдения определённого температурного режима. Кроме того, фасады украшены архитектурными элементами и балконами, часть из которых нуждается в восстановлении, что создаёт определённые сложности при проведении работ.

«В 2026 году по программе реновации ЗАТО в Североморске планируется капитальный ремонт 11 многоквартирных домов. По пяти работы завершены опережающими темпами. Мы стараемся подходить комплексно к капремонту жилых объектов и приводить в порядок не только крыши и фасады, но и сразу менять внутридомовые инженерные сети. Именно такой подход был применён в домах на улице Сафонова», – подчеркнул и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Алексей Комягин.

Также в ходе визита Константин Кудряшов оценил ход работ по капитальному ремонту крытой ледовой арены ДЮСШ-3 на улице Сафонова. Подрядчик уже выполнил демонтаж старых конструкций. Сейчас идёт усиление фундамента и подготовка к монтажу новых металлоконструкций. Как заверил подрядчик, при проектировании были учтены все ветровые и снеговые нагрузки северного климата. Монтировать каркасно-тентовую конструкцию ледовой арены будет компания, специализирующаяся на этих видах работ больше 20 лет.

Завершил рабочую поездку в Североморск осмотр хирургического корпуса местной больницы, где продолжается капитальный ремонт. За почти полтора года подрядчик выполнил колоссальный объём работ: демонтировал старую отделку и перегородки, оставив фактически остов здания. заново залил полы на всех семи этажах. На ряде этажей активно идёт чистовая отделка: рабочие укладывают плитку на полах и стенах санузлов и облицовывают стены специальными панелями. Параллельно идёт монтаж вентиляции, слаботочных сетей и электропроводки.

«По отдельному поручению Президента России Владимира Путина мы выполняем комплексное преображение Североморской ЦРБ. На сегодняшний день уже приведены в порядок фасад и кровля хирургического корпуса, модернизирован пищеблок. Заключен контракт на капитальный ремонт акушерского корпуса, к работам подрядчик сможет приступить после того, как медперсонал и пациенты переедут в отремонтированные помещения хирургического корпуса», – отметил Константин Кудряшов.

Кроме того, в Североморске в 2026 году запланирован ремонт дорог и системы наружного освещения, а также модернизация ряда объектов жилищно-коммунального хозяйства, к которым планируется приступить при наступлении благоприятных погодных условий.

Как отмечает региональное Министерство строительства, дополнительного финансирования реновации ЗАТО удалось добиться благодаря системной работе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До 2030 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей из федерального бюджета.

 

 

Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
