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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.25 14:00

Реновация ЗАТО помогает улучшить военные гарнизоны

В Мурманской области в рамках программы реновации ЗАТО в 2025 году предусмотрен капитальный ремонт двух соцучреждений и 106 домов; ремонт 149 подъездов и 414 квартир; ремонт дорог, благоустройство дворов, снос 9 домов; ремонт объектов ЖКХ, технологические присоединения; строительство пяти детсадов, школы, Центра электроснабжения; капремонт станции водоподготовки.

Населённый пункт лётной доблести также преображается благодаря реализации программы. В 2024 году было благоустроенно 5 дворовых территорий в посёлке 27 км общей площадью 3822 м2 в домах на улице Октябрьская, 11, 13, 14, 15 и 35. В этом году выполняется благоустройство 4-х дворовых территорий общей площадью 6096,60 м2.

Глава города Андрей Рудаков следит за этими работами с самого начала, так как забота о военнослужащих и их семьях - одна из важнейших задач для города.

— Программа реновации ЗАТО существует уже не первый год и позволяет улучшать жизнь в военных гарнизонах. В этом году четыре дворовые территории будут обновлены. Сейчас подрядная организация заканчивает работы в трёх дворах, четвёртый двор в процессе. Основной фронт работ уже в скором времени будет завершён. Останутся лишь небольшие доработки. Также подрядная организация пошла нам на встречу и согласилась провести дополнительное асфальтирование участка, которого не было предусмотрено контрактом. Мы стараемся сохранять комплексный подход к работам. Я рад, что подрядчики это также понимают и готовы помочь. 27 км оживает и наполняется новыми пространствами. Работы предстоит ещё немало, но наш президент подчеркнул, что программа будет реализовываться минимум до 2030 года. Общими усилиями мы сможем качественно улучшить жизнь наших военнослужащих и их семей, — поделился своими планами Андрей Рудаков.

 

 

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/529485/#&gid=1&pid=6

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