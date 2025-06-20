Реновация ЗАТО: продолжается ремонт автомобильной дороги Ура-Губа - Видяево

По программе реновации ЗАТО продолжаются мероприятия по ремонту автомобильной дороги Ура-Губа – Видяево (объект «Подъезд к н.п. Видяево, км 0 - км 2 (выборочно)». Работы в активной фазе.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, уже завершено устройство выравнивающего и основного слоев проезжей части.

В настоящее время подрядная организация заканчивает планировку обочин с добавлением материала от фрезерования и приступает к нанесению горизонтальной дорожной разметки. Общим объём работ более 6 тысяч квадратных метров. Готовность объекта – 95%.

В текущем году в рамках реновации ЗАТО уже завершены работы на автоподъездах к совхозу «Мончегорский» и населенному пункту Высокий, а также будут отремонтированы участки автодорог Североморск – Североморск-3 и автоподъезда к населённому пункту Килпъявр.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548747/#&gid=1&pid=4