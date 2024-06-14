Реновация ЗАТО продолжается: Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Заозерск

В центре внимания депутата были дорожные ремонты, ход благоустройства территории, реализация программы по реновации ЗАТО.

С опережением графика идут дорожные ремонтные работы по ул. Корчилова в рамках стратегического плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Осуществляется замена асфальтового покрытия, столбов уличного освещения, установка бордюрного камня. Дорогу важно привести в порядок, так как она ведёт к социально значимым объектам.

Активно участвуют заозерчане в программе «На Севере – твой проект». По итогам голосования в поддержку инициативных проектов на портале «Наш Север» было выбрано благоустройство пешеходной лестницы от улицы Ленинского Комсомола до переулка Гранитный. Планируется замена освещения, перил, частичная замена пролетов, укладка плитки на бетонном основании лестницы. Территория будет украшена иллюминацией и арками. Появится и небольшая зона отдыха, где установят скамейки и урны. Работы уже начались, подрядчик приступил к замене перил.

В рамках ещё одного проекта-победителя в губернаторской программе по инициативе жителей на придомовой территории многоквартирного дома по улице Колышкина в этом году благоустроят детскую площадку.

Отдельный немаловажный пункт программы рабочей поездки спикера Думы – ход реновации ЗАТО, цель которой в повышении качества жизни военнослужащих и их семей. Благодаря поддержке президента нашей страны правительством РФ утверждена реализация более 200 мероприятий по реновации ЗАТО до 2026 года на общую сумму более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – региональный бюджет.

В Заозерске в течение трёх лет по программе реновации будут отремонтированы кровли 10 домов, снесено семь аварийных зданий, благоустроены дворовые территории.

Сергей Дубовой посетил объекты, которые планируется отремонтировать в рамках программы в этом году.

— Работы начаты и идут довольно интенсивно. Специалистов хватает, материалы в наличии, отставаний от графиков нет. Будем надеяться, что погодные условия не подведут, и объекты будут сданы в срок, - сказал спикер.

Глава регионального парламента посмотрел, как организован досуг юных жителей Заозерска во время каникул. Он посетил пришкольный оздоровительный лагерь «Планета улыбок».

В лагере отдыхают 30 детей, в числе которых, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, из семей участников специальной военной операции. Каждый день для воспитанников лагеря организовано полноценное питание с витаминизацией третьего блюда, медобслуживание, разнообразный досуг.

В этот же день Сергей Дубовой возложил цветы к памятнику «Памяти воинам-автомобилистам, отдавшим свою жизнь за победу в годы Великой Отечественной войны, и гордости за тех, кто исполняет свой военный долг».

Завершилась рабочая поездка приёмом граждан. К спикеру обратились с вопросами развития спортивной и культурной инфраструктуры города.

Сергей Дубовой отметил, что радует такая активная позиция заозерчан, которые делятся своими предложениями по улучшению городских пространств. Он подчеркнул, что прозвучавшие идеи будут учтены и проработаны с профильными министерствами, и войдут в обновленную стратегию «На Севере – жить».

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30332/