Реновация ЗАТО продолжается: в 12 домах Видяево заменены водоподогреватели

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом и направленной на улучшение качества жизни в населенных пунктах с дислокацией военных. Так, в 12 домах Видяево заменены водоподогреватели.

«Конечно, в современном мире мы не представляем свой комфорт без горячего водоснабжения, за которое отвечают водонагреватели. Именно поэтому в 12 домах Видяево были заменены общедомовые бойлеры», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Вместо старых кожухотрубных водонагревателей подрядчик установил современные пластинчатые. Они занимают меньше места и имеют более высокую производительность. Установленные регуляторы позволяют поддерживать постоянную температуру горячей воды, не допуская при этом перегревов в системе, что экономит расход теплоносителя. Также проложены трубопроводы, проведены испытания соединений, трубы защитили от коррозии краской и изолировали.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, программа реновации ЗАТО благодаря поддержке Президента России в 2024 году вышла на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета. Это колоссальная поддержка, и она совершенно определенно самым лучшим образом отразится на жизни северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/