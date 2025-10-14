Реновация ЗАТО: в 2025 году дополнительно снесут три ветхих дома в Полярном и отремонтируют 11 квартир в Высоком

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО. Так, в рамках комплексного плана 2025 года дополнительно будет выполнено ещё два мероприятия. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«При реализации комплексного плана на 2025 год образовалась экономия. На эти средства решено было провести дополнительные мероприятия для улучшения условий жизни граждан в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных. Так, в Полярном будет снесено ещё три здания, выведенных из эксплуатации, а в Высоком дополнительно отремонтируют ещё 11 квартир для военнослужащих и их семей», – рассказала министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

На проведение работ по демонтажу ветхих домов №№2, 3 и 4 на улице Гандюхина в Полярном по результатам конкурсных процедур уже выбран подрядчик, с ним заключён договор. К слову, в рамках реализации комплексного плана реновации ЗАТО на 2025 год в Полярном продолжаются работы по сносу трёх аварийных строений: дома №1 на улице Гандюхина и домов №№5 и 11 на улице Героев-североморцев.

В 2025 году в Высоком запланирован ремонт 57 квартир: в 37 помещениях работы уже завершены, в остальных продолжаются. Благодаря экономии в порядок будет приведено ещё 11 квартир. По четырём контракт на выполнение работ уже заключён, ещё по семи идут конкурсные процедуры.

Напомним, вопрос о дополнительном финансировании реновации ЗАТО системно прорабатывался губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. В рамках комплексного плана реновации ЗАТО в 2025 году в Мурманской области запланировано 76 мероприятий почти на 9 млрд рублей. Президентом России федеральное финансирование программы продлено до 2030 года, комплексный план на этот период сформирован и направлен на согласование в Минвостокразвития РФ, отмечает Министерство строительства Мурманской области /

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555061/#&gid=1&pid=1