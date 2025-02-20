Реновация ЗАТО: в 2025 году в Мурманской области запланировано 76 мероприятий почти на 9 млрд рублей

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО. В 2025 году запланировано 76 мероприятий почти на 9 млрд рублей. Подробнее о том, что запланировано сделать, рассказали в региональном Министерстве строительства.

«В этом году в рамках комплексного плана реновации будет реализовано 76 мероприятий на общую сумму 8,69 млрд рублей. Напомню, что до 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета. Это колоссальная поддержка, и она совершенно определенно самым лучшим образом отразится на жизни северян», – отметил министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В частности, в 2025 году планируется начать реконструкцию станции водоподготовки в Высоком, строительство детских садов в Печенге, Корзуново, Килпъявре, Гаджиево, школы в Алакуртти. Также запланирован капитальный ремонт здания и концертного зала Центра творчества и досуга в Гаджиево и школы №22 в Оленегорске-1, Центра культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-адмирала М.В. Моцака в ЗОТО город Заозерск, капитальный ремонт 71 многоквартирного дома в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Заозерске, Видяево, Оленегорске-2 и Спутнике.

В ряде населённых пунктов пройдут мероприятия по благоустройству дворов и общественных территорий, продолжатся работы по ремонту подъездов и квартир. В Видяево, Заозерске, Корзуново и Полярном будет снесено девять зданий, выведенных из эксплуатации. Также будет приведено в порядок около 45 км дорог.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в 2019 году программа реновации ЗАТО была инициирована губернатором Андреем Чибисом. За пять лет на её реализацию выделено порядка 14 млрд рублей, 67% из которых – региональные средства. Благодаря этому было улучшено качество жизни в населённых пунктах, где проживает 157 тысяч человек.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/