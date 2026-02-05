Реновация ЗАТО: В 2026 году в Мурманской области запланированы мероприятия на 10 млрд рублей

В Мурманской области продолжится реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» и поддержанная Президентом России Владимиром Путиным. Так, комплексным планом на 2026 год запланированы мероприятия на 10,2 млрд рублей. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Наступивший год обещает быть насыщенным для ЗАТО и населённых пунктов с дислокацией военных. Мероприятия пройдут в восьми муниципалитетах. В частности, планируется начать строительство школы в Алакуртти и четырёх детских садов в Печенге, Корзуново, Гаджиево и Килпъявре. Проекты по всем объектам разработаны и сейчас проходят государственную экспертизу. После получения положительного заключения подрядчики приступят к возведению этих важных для ЗАТО социальных объектов. Также приступим к строительству центра питания в ЗАТО г. Североморск», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Кроме того, комплексный план 2026 года предусматривает капитальный ремонт трёх социальных объектов в Североморске, Заозерске и ЗАТО Александровск, станции водоподготовки в Высоком, лестничного ансамбля Циркульного дома в Полярном и 164 конструктивных элементов 88 многоквартирных домов в ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, Видяево, Алакуртти, Печенгском округе, Высоком и Большом Рамозере. Также запланирован ремонт 140 подъездов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 220 квартир в ЗАТО Александровск и Килпъявре, дорог в Заозёрске, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск и Печенгском округе. В комплексный план вошли благоустройство 41 дворовой территории в Печенгском округе, Мончегорске и Оленегорске и снос девяти выведенных из эксплуатации зданий в Корзуново, Печенгском округе, Заозерске и Видяево.

Помимо этого, продолжится капитальный ремонт зданий Североморской ЦРБ и строительство Дома культуры в Алакуртти. Также запланированы мероприятия на 4 млрд рублей по линии Минобороны РФ.

Как отмечает региональное Министерство строительства, дополнительного финансирования реновации ЗАТО удалось добиться благодаря системной работе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. До 2030 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных ежегодно будет выделяться по 10 млрд рублей из федерального бюджета.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561713/#&gid=1&pid=1