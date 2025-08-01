Реновация ЗАТО: В Алакуртти продолжается строительство Дома культуры

В Мурманской области продолжается реализации комплексного плана реновации ЗАТО, которая была инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, с 2024-го по 2026 годы в регионе будет реализовано более 1400 мероприятий. В частности, в Алакуртти продолжается строительство Дома культуры. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Здание Дома культуры полностью возведено. Сейчас на объекте параллельно идёт несколько процессов: монтаж вентилируемого фасада, прокладка инженерных и слаботочных систем и внутренняя отделка. Подрядчик мобилизовался и прикладывает все силы, чтобы сдать объект в эксплуатацию до конца года», – отметили в профильном ведомстве.

Строители также уже приступили к монтажу системы кондиционирования в определённых помещениях, облицовывают лестничные марши плиткой и монтируют пожарную лестницу с кровли актового зала.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» завершается строительства Центра культурного развития на улице Аскольдовцев в Мурманске.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551225/#&gid=1&pid=1