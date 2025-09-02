ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫНачалась регистрация на Всероссийский день бега «Кросс нации»
Мурманская область. Арктика (16+)02.09.25

Реновация ЗАТО: В Александровске капитально отремонтировано 11 домов из плана 2025 года

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО, инициированной главой региона Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и поддержанная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так в рамках этого уникального для страны проекта в 2025 году в ЗАТО Александровск завершён капитальный ремонт 11 домов. Об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Мурманской области.

«Благодаря программе реновации ЗАТО населённые пункты с дислокацией военных заметно преобразились. Объём работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в них вырос в разы, что несомненно позволяет сделать жизнь в гарнизонах более комфортной. Так только в ЗАТО Александровск в 2025 году запланировано преображение 48 домов. В 11 работы уже завершены, в остальных продолжаются. Подчеркну, что помимо фасадов также капитально ремонтируются крыши и внутридомовые инженерные сети», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Так одними из последних после капитального ремонта были приняты дом №44 на улице Гаджиева и дом №76 на улице Ленина. Фасады обоих жилых домов облицевали современными энергосберегающими панелями. Такая технологи уже зарекомендовала себя, поскольку позволяет сделать дома теплее и снизить теплопотери, что сказывается на счетах за коммунальные услуги. Также в рамках капитального ремонта. Были заменены оконные блоки в подъездах, сделана новая бетонная отмостка зданий и отремонтированы входные группы.

Всего в ЗАТО Александровск в 2025 году будет приведено в порядок 38 фасадов и 23 крыши, а также заменены семь водоподогревателей в 10 домах и инженерные сети ещё в семи.

Как отмечает региональное Министерство строительства, вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО системно прорабатывал губернатор Мурманской области Андрей Чибис в рамках официальных мероприятий с членами правительства России и на совещании с президентом. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них порядка 30 млрд рублей – из федерального бюджета.

 

 

