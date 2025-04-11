Реновация ЗАТО: в четырёх домах Заозерска заменили водоподогреватели

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО. В рамках проекта в четырёх домах Заозерска заменили водоподогреватели.

Договор на проведение работ по капитальному ремонту водоподогревателей в домах №8 на улице Колышкина, №18 на улице Строительной, №№15 и 17 на улице Мира с подрядчиком был заключён ещё осенью прошлого года. На обследование, демонтаж и установку новых теплообменников понадобилось меньше полугода.

«Специалисты установили в четырёх домах Заозерска вместо старых кожухотрубных водонагревателей современные пластинчатые. Они занимают меньше места и имеют более высокую производительность. Установленные регуляторы позволяют поддерживать постоянную температуру горячей воды, не допуская при этом перегревов в системе, что экономит расход теплоносителя. Также проложены трубопроводы, проведены испытания соединений, трубы защитили от коррозии краской и изолировали», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как подчеркнули в региональном Министерстве строительства, в рамках реновации ЗАТО в 2025 году в Мурманской области запланировано 76 мероприятий почти на 9 млрд рублей.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, программа реновации ЗАТО инициирована губернатором Андреем Чибисом. Благодаря поддержке Президента России в 2024 году пилотный для страны проект вышел на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета. Это колоссальная поддержка, и она совершенно определенно самым лучшим образом отразится на жизни северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/