Реновация ЗАТО в этом году затронет 12 населенных пунктов в 6 муниципалитетах Мурманской области

Продолжается реализация второго этапа комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных подразделений. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, о ходе работ на оперативном совещании у главы региона 18 июля рассказала министр строительства Мурманской области Ирина Вабищевич.

«В этом году реновация ЗАТО затронет 12 населённых пунктов в 6 муниципальных образованиях региона. На сегодняшний день по большинству мероприятий уже заключены контракты. Так, начат капитальный ремонт 16 многоквартирных домов, по остальным 24 завершается разработка проектной документации – работы начнутся в ближайшее время. Из 132 пустующих квартир, в которых запланирован ремонт, работы в 22 уже завершены. Ещё в 106 подрядчики активно работают. Подготавливается документация для заключения контракта на ремонт оставшихся 4 квартир. В хорошем темпе идет и снос законсервированных жилых домов. Из 16 запланированных - три уже демонтированы. По остальным разрабатывается проектная документация и идёт подготовка к сносу», – отметила Ирина Вабищевич.

В активной фазе также капитальный ремонт кровли и фасада школы №12 в ЗАТО г. Североморск. Проекты по строительству крытого бассейна и капитальному ремонту хирургического корпуса в столице Северного флота проходят экспертизу. Кроме того, продолжается реконструкция Дворца культуры «Восход» в Никеле.

Как сообщает региональное Министерство строительства, эти мероприятия позволят улучшить качество жизни порядка 160 тысяч жителей ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией военных подразделений.

«Программа реновации ЗАТО – это важнейшая задача. Минстрой обязан очень чётко следить за тем, чтобы все эти мероприятия были выполнены. Вы должны видеть риски и требовать от муниципалитетов безусловного выполнения мероприятий. А также прошу отработать с федеральным центром реализацию поручения президента по 2023 и 2024 годам, дабы не только областной бюджет участвовал в выполнении этой важнейшей задачи, но и была федеральная поддержка», – дал поручение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.