Реновация ЗАТО: в Гаджиево обновляют дороги в рамках программы

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на участке у дома №37 по ул. Колышкина и дома №23 по ул. Гаджиева ведутся работы по разборке старого бортового камня с установкой нового. На остальных объектах произведена фрезеровка старого асфальтового покрытия.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551720/#&gid=1&pid=6