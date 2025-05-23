Реновация ЗАТО: в Гаджиево продолжается капитальный ремонт Центра творчества и досуга

В Мурманской области продолжается реализация программы реновации ЗАТО. Так, в Гаджиево ведётся капитальный ремонт Центра творчества и досуга. О ходе работ рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

После завершения всех работ учреждение культуры обретёт новый отвечающий последним веяньям времени облик, а у его сотрудников и воспитанников появятся дополнительные возможности для творчества благодаря современному оборудованию, которое будет приобретено и установлено в Центре творчества и досуга в рамках капитального ремонта.

«Комплексным планом реновации ЗАТО предусмотрено привидение в порядок всех внутренних помещений, включая сцену, Центра творчества и досуга на улице Ленина в Гаджиево. Подрядчик уже демонтировал старую внутреннюю отделку, перегородки и внутренние системы электроснабжения, водоснабжения и вентиляции. Сейчас строители монтируют новую электропроводку, а также датчики и оборудование современной пожарной сигнализации и системы оповещения. В центре полным ходом идут отделочные работы», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Как подчеркнула и.о. главы регионального Минстроя, в Гаджиево будет применён комплексный подход к преображению центральной площади города. В рамках реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить!» здесь также будут капитально отремонтированы фасады многоквартирных домов.

Напомним, программа реновации ЗАТО инициирована губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в 2019 году и направленна на улучшение качества жизни в населённых пунктах с дислокацией военных. В 2024 году, благодаря поддержке Президента России, программа вышла на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета. Это колоссальная поддержка, и она совершенно определенно самым лучшим образом отразится на жизни северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/