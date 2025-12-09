Реновация ЗАТО: В Гаджиево завершается капитальный ремонт Центра культурного развития «Прометей»

В Мурманской области продолжается реализация уникальной программы реновации ЗАТО, инициированной в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!» главой региона Андреем Чибисом и поддержанной Президентом России Владимиром Путиным. Так, в Гаджиево завершается капитальный ремонт Центра культурного развития «Прометей». Об этом сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

«Благодаря реновации ЗАТО было выполнено комплексное обновление центра «Прометей». Строители не только преобразили внутренние помещения, но и оснастили их современным оборудованием. Работы находятся на завершающем этапе, и совсем скоро сотрудники и воспитанники центра смогут оценить результат труда строителей по достоинству», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Внутренние помещения Центра культурного развития «Прометей» уже обрели свой окончательный облик: на полу плитка, стены обшиты СМЛ-панелями, установлено современное освещение. Конечно, особого внимания заслуживает концертный зал, стены которого обшили специальными ламелями, а на пол уложили сценический линолеум. Кроме того, здесь также появились новые удобные кресла и современное сценическое оборудование. Строителям остались последние штрихи, и «Прометей» готов будет распахнуть свои двери для посетителей.

Как сообщает региональное Министерство строительства, до 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. В рамках комплексного плана реновации ЗАТО в 2025 году в Мурманской области запланировано 76 мероприятий почти на 9 млрд рублей. Президентом России федеральное финансирование программы продлено до 2030 года, комплексный план на этот период сформирован и направлен на согласование в Минвостокразвития РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558324/#&gid=1&pid=1