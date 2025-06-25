Реновация ЗАТО: в Корзуново сносят два аварийных дома

В Мурманской области продолжается реализация комплексного плана масштабного проекта реновации ЗАТО. В 2025 году планируется снести девять зданий, выведенных из эксплуатации. В частности, в Корзуново активно идёт демонтаж двух аварийных домов.

«Снос зданий, выведенных из эксплуатации, одно из направлений реновации ЗАТО. Поскольку они негативно сказываются и на общей атмосфере в городах и посёлках, на общественной безопасности. В этом году запланирован демонтаж девяти аварийных зданий: в Видяево они уже завершены, в Заозерске и Корзуново активно продолжаются», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

В Корзуново в рамках реновации в 2025 году сносят дома №5 и 6 на улице Печенгской. Оба непригодных для проживания здания уже полностью демонтированы. Подрядчику осталось вывезти с площадок образовавшийся строительный мусор.

Как отмечает региональное Министерство строительство, программа реновации ЗАТО, инициированная губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, благодаря поддержке Президента России в 2024 году вышла на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета. Это колоссальная поддержка, и она самым лучшим образом отразится на жизни северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549123/#&gid=1&pid=2