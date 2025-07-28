Реновация ЗАТО: в Мурманской области отремонтированы ещё 69 квартир для военнослужащих и их семей

В Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» продолжается реализация комплексного плана реновации ЗАТО, инициированного главой региона Андреем Чибисом и поддержанного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности, уже завершён ремонт 69 квартир для военнослужащих и их семей. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Ремонт муниципальных квартир – лишь часть масштабной программы по улучшению инфраструктуры ЗАТО и населённых пунктов с дислокацией военных. Часть жилых домов в них заселены далеко не полностью. Жильцы из таких домов и переедут в отремонтированные квартиры, что снизит нагрузку на муниципальный бюджет. С начала реализации программы реновации ЗАТО уже отремонтированы 689 квартир. В этом году подрядчики приведут в порядок ещё 414 в пяти муниципалитетах», – отметили в профильном ведомстве.

В 69 квартирах в Североморске, Североморске-3, Протоках и Высоком полностью выполнен косметический ремонт, заменены входные и межкомнатные двери, сантехника, проведены электромонтажные работы. Служебные жилые помещения предоставят военнослужащим и их семьям. В 330 квартирах в Снежногорске, Гаджиево, Полярном, Оленьей Губе, Килпъявре, Протоках и Высоком работы продолжаются. Ещё по 15 идёт заключение контрактов с подрядчиками на выполнение работ.

Как отмечает региональное Министерство строительства, программа реновации ЗАТО, инициированная губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина в 2024 году вышла на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных будет выделено 42 млрд рублей, из них 27,55 млрд – из федерального бюджета. Это колоссальная поддержка, и она самым лучшим образом отразится на жизни северян.

Вчера в рамках рабочей поездки в Североморск губернатор Андрей Чибис провёл встречу с семьями и передал им ключи от квартир, отремонтированных по программе реновации ЗАТО.

«Сегодня День Военно-морского флота. В этом году у нас вместо парада – учения, и это оправданно. Но ряд торжественных мероприятий всё же проходит. И я очень рад, что в их числе важное событие – мы передаём семьям, прежде всего наших военнослужащих, ключи от квартир, которые были обновлены, отремонтированы по программе реновации ЗАТО. Программа поддержана нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным и призвана сделать города, где живут и служат военные, комфортными для жизни, благоустроенными. Мы уже сейчас можем видеть хороший эффект. Ремонтируем ряд важных социальных объектов. Сегодня я был в новом бассейне, обновляем улицы, дороги, ремонтируем стадион и ДОФ. И главное, что президентом поддержана наша инициатива о продолжении программы до 2030 года. Сейчас мы готовим новый набор мероприятий, который радикально преобразит в том числе Североморск», – подчеркнул Андрей Чибис.

Всего сегодня получили ключи 9 семей: военнослужащих, врачей, работников культуры. Восстановление пустующего жилого фонда – часть мероприятий программы реновации ЗАТО. В прошлом году в муниципалитете отремонтировали 19 квартир, в этом году – 34 квартиры в Североморске и Североморске-3. После церемонии глава региона пообщался с участниками в открытом формате и ответил на их вопросы.

Встреча прошла в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ», созданном в муниципалитете по плану «На Севере – жить!». В пространстве доступны залы семейного досуга, детская интерактивная зона, пеленальная комната и пространство для малышей, залы групповых и индивидуальных консультаций. Для североморцев проводят различные полезные, игровые, познавательные мероприятия, в том числе привлекая специалистов разных профилей: психологов, медиков, юристов, сотрудников соцподдержки и других.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2025 году в Мурманской области стартовал губернаторский проект «На Севере — малыш!». Это комплексная программа поддержки семей северян, которая направлена на создание благоприятных условий для молодых и многодетных семей, а также на укрепление института семьи в регионе, повышение рождаемости. Подробнее – на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/550934/#&gid=1&pid=5